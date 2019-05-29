2019/05/29 | 15:38

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الأخبار الدولية

الأربعاء 29 مايو 2019 | 03:35 مساءً | عدد القراءات : 8

بريطانيا..



أبرز خلفاء ماي يواجه السجن لمدى الحياة

متابعة/..



أمرت محكمة بريطانية وزير الخارجية السابق، بوريس جونسون، بالمثول أمامها للتحقيق في اتهامه بالكذب عند حديثه عن أن المملكة المتحدة تعطي الاتحاد الأوروبي 350 مليون جنيه استرليني أسبوعيا.

ويعد جونسون، أبرز المرشحين لخلافة رئيسة الوزراء البريطانية المستقيلية تيريزا ماي.

وقال ممثلو جونسون إن القضية "تمثيلية، وإنها ظهرت الآن لأغراض سياسية".

ويواجه جونسون، المرشح لقيادة حزب المحافظين، تهما بسوء استغلال منصبه السياسي، ونشر ادعاءات أثناء الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي {بريكست} عام 2016.

وأقام الدعوى الناشط ماركوس بول، وجمع تبرعات لتمويل القضية بقيمة مئتي ألف جنيه استرليني.

وقد تصل العقوبة القصوى للتهم التي يواجهها جونسون هي السجن مدى الحياة.انتهى3

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