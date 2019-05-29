بشكل رسمي.. غياب شاهدين عن جلسة محكمة “كاس”

2019/05/29 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..تأكد بشكل رسمي غياب شاهدين عن الحضور الى جلسة محكمة النزاعات الرياضية “كاس” بين المعترضين على انتخابات اتحاد الكرة واعضاء الاتحاد.وقال المنسق الاعلامي للجنة المعترضين عمر رياض لـ/ المعلومة/ إن “الشاهد في وفد المعترضين احمد الموسوي، مدير العلاقات العامة في وزارة الشباب سيغيب عن جلسة كاس بصفته ممثلا عن نادي سامراء”.وأوضح […]

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