2019/05/29 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس صبح نجم البوب، غابرييل دينيز، البالغ من العمر 28 عامًا مشهورًا في البرازيل بفضل أغنية “Jenifer” (جنيفر)، وكان يتمتع بشعبية كبيرة.ذهب غابرييل، بعد حفل موسيقي في باهيا (إحدى الولايات البرازيلية)، إلى مدينة ماسيو للاحتفال بعيد ميلاد صديقته، كارولينا كالهيروس.حيث قام باستأجار طائرة صغيرة، وقبل المغادرة بقليل، سجل الشاب فيديو يشكر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل مغني شهير بعد حضوره عيد ميلاد صديقته وكالة خطوة برس.

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