إيران ترفض اتهامات “بولتون” بتفجيرات الفجيرة وتصفها بالمثيرة للسخرية

2019/05/29 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس نفت الخارجية الإيرانية اتهامات مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون لطهران بتفجيرات الفجيرة التي استهدفت 4 ناقلات نفط، ووصفتها بالمثيرة للسخرية.وقالت الخارجية الإيرانية اليوم الأربعاء: “اتهامات بولتون لطهران بالمسؤولية عن تفجيرات الفجيرة مرفوضة ومثيرة للسخرية تماما”، وأضافت أن “اتهامات بولتون ناتجة عن خطط سياسية مدمرة للفريق (ب)”.وأشارت إلى أنها “لا

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