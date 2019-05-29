المدرب العراقي غازي فهد يقود فريق العين الاماراتي تحت 21 عاماً لإحراز لقب درع دوري الخليج العربي 2018/2019

2019/05/29 | 15:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المدرب العراق غازي فهد يقود فريق العين الاماراتي تحت 21 عاماً لإحراز لقب درع دوري الخليج العربي 2018/2019

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