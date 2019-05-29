مقتل 14 ارهابيا بينهم انتحاريون بإنزال جوي لجهاز مكافحة الإرهاب في نينوى

2019/05/29 | 15:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت خلية الاعلام الأمني مقتل اربعة عشر عنصرا من تنظيم داعش الارهابي بعملية انزال جوي جنوب غربي الموصل.

وذكرت الخلية في بيان ان جهاز مكافحة الارهاب وبالتنسيق مع طيران التحالف الدولي نفذا عملية الانزال بناءا على معلومات استخباراتية دقيقة، مشيرة الى ان العملية استهدفت مقرا لعصابات تنظيم داعش في قضاء الحضر جنوب غربي مدينة الموصل.

يذكر ان القوات الامنية تنفذ بين فترة واخرى عمليات تستهدف مقرات وعناصر تنظيم داعش في مناطق متفرقة من العراق، حيث تؤدي تلك العمليات الى سقوط قتلى وجرحى بين صفوف التنظيم الارهابي.

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