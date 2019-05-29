2019/05/29 | 15:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ سكاي برس

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الباب "أمام المحادثات" لم يغلق إذا رفعت أميركا العقوبات ونفذت التزاماتها.

وذكرت قناة "برس تي.في" التلفزيونية الرسمية الإيرانية، إن الرئيس حسن روحاني أشار اليوم إلى أن المحادثات مع الولايات المتحدة ممكنة و"الباب لم يغلق إذا رفعت الولايات المتحدة الع...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تعلن انها قد "تفتح الباب" امام المحادثات .. في حال "رفعت" امريكا العقوبات ونفذت التزاماتها !) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تعلن انها قد "تفتح الباب" امام المحادثات .. في حال "رفعت" امريكا العقوبات ونفذت التزاماتها !) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).