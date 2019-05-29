استشهاد منتسب في الحشد غربي ألانبار

2019/05/29 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

أفاد مصدر أمني في قيادة حشد الانبار، اليوم الاربعاء، باستشهاد أحد منتسبي الحشد العشائري بهجوم مسلح، غربي المحافظة. وقال المصدر، إن “مسلحين مجهولين هاجموا

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