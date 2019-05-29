عبد المهدي يغادر بغداد متوجهاً إلى دولة قطر

2019/05/29 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سياسية- كلكامش برس؛ توجه رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، الى دولة قطر في زيارة رسمية.وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان مقتضب، إن ” رئيس مجلس الوزراء السيد عادل عبد المهدي يغادر بغداد متوجها الى دولة قطر”.

وحسب مصادر مطلعة من المفترض ان يناقش عبد المهدي التطور الامني الاخير في المنطقة في ظل التوتر الامريكي الايراني، فضلاً عن مناقشة الازمة الخليجية.

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