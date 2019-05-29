كلكامش برس تنشر اسماء المتقدمين للتعيين على ملاك صحة ميسان

2019/05/29 | 15:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ تنشر كلكامش برس نتائج المتقدمين للتعيينات على ملاك صحة ميسان.وقالت دائرة صحة ميسان، في بيان تلقت “كلكامش برس” نسخة منه، “استنادا لتعليمات مجلس الوزراء للتعيين على الدرجات الوظيفية الناتجة عن حركة الملاك الواردة الينا بكتاب وزارة المالية المرقم ٥٤٥٤٥ في ٢٠١٨/٨/٥ وكتاب محافظة ميسان المرقم ١٤٩٢٦ في ٢٠١٨/١١/١٩ المتضمن تعليمات اجتماع […]

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