2019/05/29 | 15:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / امانة بغداد تزين حدائق العاصمة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك

29/05/2019 15:41:00 PM |

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واع / بغداد / ز .أ

أعلنت أمانة بغداد ، الاربعاء ، المباشرة بنصب نشرات الزينة في أكثر من 100 موقع بالعاصمة وتهيئة الحدائق والمتنزهات مع قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وذكر بيان للأمانة تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) ان "الدوائر البلدية بالتعاون مع دائرة المتنزهات والتشجير وقسم الكهرباء والتزيينات باشرت نصب النشرات الضوئية ومعالم الزينة والمجسمات الضوئية في عدد من الشوارع الرئيسة والساحات والتقاطعات والجسور والمجسرات وجسور المشاة".

وأضاف "كما تعمل أمانة بغداد على التنسيق مع وزارة الكهرباء على استثناء النشرات الضوئية من القطع المبرمج في جميع مناطق العاصمة".

وأشار البيان الى، ان "أمانة بغداد هيأت المتنزهات والحدائق التابعة لها مع نصب ألعاب الاطفال مجاناً الى جانب تهيئة متنزه الزوراء والتنسيق مع مدن الألعاب الاستثمارية وفتح ابواب المتحف البغدادي امام الزائرين طيلة ايام عيد الفطر المبارك"

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