برلمان كردستان يتحدث عن “كارثة” في توزيع رواتب موظفي الإقليم

2019/05/29 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد… أكد عضو برلمان اقليم كردستان، سيروان بابان، الاربعاء، ان موظفي الإقليم استلموا راتب شهر شباط قبل أيام رغم توفيرها من بغداد بشكل كامل، محذرا من تظاهرات جديدة للموظفين هناك.وقال بابان لـ /المعلومة/ إن “أموال رواتب موظفي اقليم كردستان موجودة ومتوفرة وصرفت كاملة من بغداد لكن الحزبين الكرديين لا يزالان يماطلان في توزيعها […]

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