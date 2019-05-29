2019/05/29 | 15:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد حرائق الحنطة والشعير حشرة الدوباس والحميرة تنقض على نخيل العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: 7jdPzmST5zo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بعد حرائق الحنطة والشعير حشرة الدوباس والحميرة تنقض على نخيل العراق) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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