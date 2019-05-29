عبد المهدي يغادر الى قطر في زيارة رسمية

2019/05/29 | 15:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غادر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي الى قطر في زيارة رسمية .

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