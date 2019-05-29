2019/05/29 | 15:57

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الاتحاد يؤكد ضرورة التعاون مع الديمقراطي لتطبيع الاوضاع في كركوك و4 مناطق

يتبع.



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بغداد اليوم - بغداد

غادر رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، الأربعاء، 29 أيار، 2019، العاصمة بغداد متوجها الى قطر.

وذكر المكتب الإعلامي لعبد المهدي في بيان تلقته (بغداد اليوم) أن، "رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي غادر بغداد متوجها الى دولة

بغداد اليوم - بغداد

إتهم القيادي في تحالف القرار أثيل النجيفي، الأربعاء، 29 أيار، 2019، الحكومة السورية ، بالمشاركة بتأسيس تنظيم داعش الارهابي، وارسال مسلحيه الى العراق.

وقال النجيفي، لـ"بغداد اليوم"، إن، "الشعب العراقي تعرض

بغداد اليوم - بغداد

رد القضاء العراقي، الاربعاء (29 ايار 2019)،دعوى لوزيرة الصحة السابقة عديلة حمود، بحق احد النواب اتهمها بالفساد وطالب بمنع سفرها.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثائق تضمنت "تفصيلات الدعوى بشكل كامل وعرضها على سبعة خبراء، أكدو

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