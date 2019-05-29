2019/05/29 | 15:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس اعلنت قيادة عمليات الفرات الاوسط، اليوم الاربعاء، وبالتنسيق مع قيادة عمليات الانبار بتفتيش الصحراء بين النخيب وبادية النجف، اضافة الى عمل قاعدة بيانات للبدو.وقالت القيادة في بيان صحفي تلقت “خطوة برس” نسخة منه إن “قيادة عمليات الفرات الأوسط، وبتنسيق عالي مع قياده عمليات الانبار شرعت باسناد الحشد الشعبي وطيران الجيش ومفارز

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عملية الفرات الاوسط تنفذ عملية تفتيش بصحراء النخيب وتعمل قاعدة بيانات للبدو وكالة خطوة برس.

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