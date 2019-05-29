الغزي يوجه بوضع الصيغة النهائية لمشروع محيط مطار بغداد الدولي وهذه تفاصيله

2019/05/29 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي لجنة المشاريع المتلكئة بوضع الصيغة النهائية لمشروع تطوير المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي بعد حسم الأمور الإدارية والفنية المتعلقة بالمشروع وبالتنسيق بينها وبين الهيئة الوطنية للإستثمار تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

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