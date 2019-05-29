رقم صادم لعدد العشوئيات في العراق

2019/05/29 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ أعلن النائب عن دولة القانون جاسم البخاتي “سيتم بوقت قريب إطلاق 8 الى 10 مشروع في بغداد اغلب هذه المشاريع تختص بالطرق الحلقية وحدات المعالجة وتدوير النفايات وتحديث التصاميم الأساسي لمحافظة بغداد إضافة الى معامل تدوير النفايات في المحافظات”.وقال البخاتي في تصريح صحفي يوم الاربعاء: “سنلزم امانة بغداد بان تلتزم بهذه […]

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