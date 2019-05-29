إطلاق سراح الضابط الذي اعتقل ’’المعمم الإيراني’’ في البصرة

2019/05/29 | 16:29

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بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

نشرت عمليات بغداد، الأربعاء (29 أيار 2019)، اعماماً بخصوص مرور سيارات الحمل، فوق جسرين جنوبي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان لها، إنه "من اجل سلامة الإخوة سائقي الشاحنات تؤكد قيادة عمليات بغداد وبناء على التوصية السا

بغداد اليوم- نينوى

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الأربعاء (29 أيار 2019)، مقتل 14 عنصراً بتنظيم داعش، بعملية انزال جوي، جنوب غربي الموصل.

وقالت الخلية في بيان لها، إن "14 إرهابياً بينهم انتحاريون وقيادات، قتلوا خلال اشتباك جاء بعد عملية إنزال

بغداد اليوم- متابعة

كشف تقرير ألماني، عن وجود ثلاثة آلاف داعشي يواجهون حكم الإعدام في العراق، فيما ينتظر 11 ألفا البت بمصيرهم.

وذكرت DW عربية، في تقرير مصور، أن سجناء داعش الفرنسيين الذين نفذ فيهم حكم الإعدام اخيراً، ليسوا سوى بضعة سجناء بالنظر

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