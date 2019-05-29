2019/05/29 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يتبع..

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عراقية تفوز بعضوية برلمان الاتحاد الاوربي عن السويد وكالة خطوة برس.

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