داعش يحرق حقول حنطة في الدور والاسحاقي بصلاح الدين

2019/05/29 | 16:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صلاح الدين/ خطوة برس أفاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، بقيام داعش بحرق حقول حنطة في قضاء الدور تقدر مساحتها بـ50 دونما.وقال المصدر لـ”خطوة برس” إن “عناصر من داعش قاموا بحرق حقول حنطة في قرية البوعيسى بقضاء الدور، وتقدر مساحتها بـ50 دونما”.واضاف “كما تم حرق حاصدة زراعية، اضافة الى حريق اخر في حقل حنطة

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