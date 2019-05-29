2019/05/29 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..يخضع كيت هارينغتون بطل مسلسل “لعبة العروش” للعلاج من إدمان الكحول، وذلك بعد الانتهاء من تصوير وعرض المسلسل.وقال وكيل أعماله في بيان، إنه قرر الاستفادة من استراحة التصوير ليخصصها لمعالجة بعض الأمور الشخصية، حسب “buzzfeednews”.ويعمل هارينغتون على عدد من الأمور مثل التأمل وبعض التمارين لمعالجة الضغوط التي تعرض لها جراء تصوير […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بطل “لعبة العروش” يعاني من إدمان الكحول) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بطل “لعبة العروش” يعاني من إدمان الكحول) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).