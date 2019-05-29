ايران تلتف على السعودية وتفاجئها!!

2019/05/29 | 16:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دولية- كلكامش برس؛ فاجأت إيران السعودية بإعلانها عن نيتها حضور قمة منظمة التعاون الإسلامي المقررة في مكة المكرمة غدا الخميس، رغم عدم تلقيها أي دعوة من الملك سلمان بن عبد العزيز لحضور القمة.وكشف عباس عراقجي نائب وزير الخارجية الإيراني اليوم الأربعاء، عن أن “إيران ستشارك في قمة منظمة التعاون الإسلامي في مكة لكن ليس على مستوى رفيع”.وجاءت مفاجأة عراقجي بعزم بلاده على حضور هذه القمة، بعد أن أفادت مصادر الإيرانية بأن “السعودية لم ترسل أي دعوة لإيران للمشاركة في قمة منظمة التعاون الإسلامي الجمعة في مدينة مكة المكرمة”، مضيفة أنها “تلقت الدعوة من أمانة المنظمة فقط”.ونقلت مصادر خاصة أن “إيران ستشارك على مستوى المدير العام لوزارة الخارجية، بسبب عدم دعوتها رسميا من قبل المملكة العربية السعودية” لحضور هذه القمة.وكان نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية غلام حسين دهقاني، قد حذر الأحد الماضي أعضاء منظمة التعاون الإسلامي من اتخاذ قرارات وإجراءات ضد بلاده خلال قمة مكة.وقال في حديث لصحيفة “إيران” الحكومية، إن منظمة التعاون الإسلامي يجب ألا تكون رهينة بيد السعودية، وأضاف: “من المحتمل أن تحاول السعودية وبعض الحكومات المتشابهة في التفكير مع الرياض، الاستفادة من قمة مكة لاتخاذ إجراء ضد بعض الأعضاء، بمن فيهم إيران”.وتعتبر منظمة التعاون الإسلامي ثانية أكبر المنظمات الدولية بعد الأمم المتحدة، حيث تضم 57 دولة موزعة على أربع قارات، وهي تمثل العالم الإسلامي وتسعى لحماية مصالحه.

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