إعادة تأهيل مدرسة قره قوش بعد خراب دام ثلاثة سنوات

2019/05/29 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيزيدي 24 – جميل الجميل بدأت الآليات ترفع هذا الخراب الذي كان يعطي لمحة عن الحرب في مدينة بغديدا ، خراب الأمكنة والحروب والصراعات ، المدرسة التي أنتجت أطباء ومهندسين ومثقّفين وشعراء وفنّانين وكتّاب ، المدرسة التي علّم فيها الإيزيدي والمسيحي والكاكائي والمسلم والشبكي والتركماني والكردي ، هذه المدرسة لها تاريخ قديم في قضاء […]

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