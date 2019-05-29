وضع الصيغة النهائية لمشروع تطوير محيط مطار بغداد

2019/05/29 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي لجنة المشاريع المتلكئة بوضع الصيغة النهائية لمشروع تطوير المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي بعد حسم الأمور الإدارية والفنية المتعلقة بالمشروع وبالتنسيق بينها وبين الهيئة الوطنية للإستثمار تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء.

الى ذلك أوصى الأمين العام خلال ترؤسه إجتماع اللجنة بإحالة موضوع ضرائب المبيعات المترتبة على المطاعم الى مجلس الدولة لبيان الرأي النهائي، بعد ورود طلبات من بعضهم للإعفاء.كما ناقشت اللجنة ضمن جدول أعمال جلستها الـ {78} جملة مشاريع متلكئة بينها معوقات الموقع الجديد للجامعة المستنصرية والمجمع السكني لشركة هيران.يذكر إن مشروع محيط مطار بغداد الدولي يعد من المشاريع النوعية الفريدة في الشرق الأوسط كونه سيضم مدناً جامعية وسكنية ومناطق ترفيهية الى جانب مبنى التجارة وبورصة ومنطقة حرة ومقرات لشركات عملاقة، وغيرها من المرافق الحيوية.انتهى

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