وضع الصيغة النهائية لمشروع تطوير محيط مطار بغداد

الى ذلك أوصى الأمين العام خلال ترؤسه إجتماع اللجنة بإحالة موضوع ضرائب المبيعات المترتبة على المطاعم الى مجلس الدولة لبيان الرأي النهائي، بعد ورود طلبات من بعضهم للإعفاء.كما ناقشت اللجنة ضمن جدول أعمال جلستها الـ {78} جملة مشاريع متلكئة بينها معوقات الموقع الجديد للجامعة المستنصرية والمجمع السكني لشركة هيران.يذكر إن مشروع محيط مطار بغداد الدولي يعد من المشاريع النوعية الفريدة في الشرق الأوسط كونه سيضم مدناً جامعية وسكنية ومناطق ترفيهية الى جانب مبنى التجارة وبورصة ومنطقة حرة ومقرات لشركات عملاقة، وغيرها من المرافق الحيوية.انتهى
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