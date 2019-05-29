وزير المالية يكشف رقماً مهولاً لعدد الموظفين والمتقاعدين في العراق

2019/05/29 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ كشف نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير المالية فؤاد حسين، اليوم الأربعاء، عن رقما مهولا لعدد الموظفين والمتقاعدين في البلاد.وذكر حسين في حديث متلفز “وجود 6.5 مليون موظف ومتقاعد في البلاد، مشيرا إلى أن عدد الموظفين قبل 2003 لم يتجاوز 850 الف موظف”، لافتا الى ان ” “عدد الموظفين قبل عام […]

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