هيئة النزاهة ستسلم كتاب استرداد العبعوب الى السفارة العراقية في دمشق

2019/05/29 | 16:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكدت دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة سعيها على استرداد أمين بغداد السابق المدان نعيم عبعوب، وانها بصدد تسليم ملف استرداده الى السلطات السورية.

واوضحت الهيئة في بيان، ان العمل يجري بشكل كثيف من اجل استرداد المدان، إذ سيتم تسليم الملف الى السفارة العراقية في دمشق بغية تقديمه الى الجهات المختصة وذلك تنفيذا لمذكرة البحث الصادرة بحقه بالتعاون مع الادعاء العام والشرطة العربية الدولية.

ومن الجدير بالذكر أن المُدان الهارب “نعيم عبعوب مساعد” الذي كان يشغل منصب أمين بغداد السابق مدان بقضية فسادٍ تتعلَّق بإضراره العمدي بالأموال العامة في مشروع تطوير قناة الجيش، ومحكومٌ عليه بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ استنادا إلى أحكام المادة ثلاثمئة واربعين من قانون العقوبات العراقي.

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