إحباط تهريب 24 سيارة في ميناء أم قصر

2019/05/29 | 16:40

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الأربعاء 29 مايو 2019 | 04:18 مساءً | عدد القراءات : 24

بغداد/..



أعلنت الهيئة العامة للجمارك، الاربعاء، أحباط تهريب ٢٤ سيارة دون الموديل ممنوع أستيرادها في ميناء ام قصر الشمالي في البصرة.

وذكرت الهيئة في بيان تلقته، "عين العراق نيوز"، ان "السلطة الجمركية في ميناء ام قصر الشمالي تمكنت من احباط تهريب ٢٤ سيارة كانت مخبأة في ٦ حاويات حجم ٤٠ قدم ومخفية خلف صناديق ملابس وكلنكس".

وأضافت الهيئة، ان"السيارات المضبوطة ممنوع استيرادها كونها دون الموديل المسموح استيراد وفقاً للقوانين والتعليمات النافذة".

وكانت السلطة الجمركية في ميناء ام قصر الشمالي بمحافظة البصرة قد اعلنت ،اول امس الأثنين، عن احباط تهريب {40} سيارة دون الموديل وممنوع أستيرادها، كانت مخبأة في {10} حاويات حجم {40} قدم ومخفية خلف صناديق ملابس وكلنكس.انتهى4

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