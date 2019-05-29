المالية النيابية تعلن زيادة مخصصات البطاقة التموينية إلى 12 شهرا لعام 2020

2019/05/29 | 16:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/خاص..أعلنت اللجنة المالية النيابية، الأربعاء، الاتفاق مع وزارة التجارة على زيادة مخصصات مفردات البطاقة التموينية لـ 12 شهر في موازنة 2020 بعد ان أُقُرت لـ 8 أشهر في العام الحالي.وقالت عضو اللجنة سهام العقيلي لـ/المعلومة/ إن “اللجنة استضافت وزير التجارة للوقوف على التلكؤ الحاصل في مفردات البطاقة التموينية وقلتها”.وأضافت انه “تم الاتفاق […]

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