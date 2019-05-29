القانونيـة النيابيـة : قانون استرداد اموال العراق يتضمن عفوا عاما مبطنـا

2019/05/29 | 16:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت اللجنة القانونية النيابية ان قانون استرداد اموال العراق الذي صوت مجلس النواب على تعديله مؤخرا يتضمن عفوا عاما مبطنا .وذكر عضو اللجنة حسين العقابي ، في تصريح لوكالة وطن للانباء ان ” هناك جملة ملاحظات فنية وتشريعية تتعلق بقانون الاسترداد ، اولها ان القانون يتضمن عفوا عاما مبطنا “.واوضح ان ” اعادة المدان […]

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