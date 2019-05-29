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ديالى . تعطل الدوام الرسمي الاثنين المقبل


ديالى . تعطل الدوام الرسمي الاثنين المقبل
2019/05/29 | 16:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قرر مجلس محافظة ديالى تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل بمناسبة عيد الفطر المبارك.

وذكر رئيس المجلس علي الدايني في بيان ان”المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل، المصادف 3 حزيران 2019 بمناسبة حلول عيد الفطر باستثناء الدوائر الخدمية والمصارف ودائرة التقاعد”.

وكان مجلس الوزراء قرر ان عطلة عيد الفطر تبدأ اعتبارا من يوم […]

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