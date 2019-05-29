2019/05/29 | 16:47
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- قرر مجلس محافظة ديالى تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وذكر رئيس المجلس علي الدايني في بيان ان”المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل، المصادف 3 حزيران 2019 بمناسبة حلول عيد الفطر باستثناء الدوائر الخدمية والمصارف ودائرة التقاعد”.
وكان مجلس الوزراء قرر ان عطلة عيد الفطر تبدأ اعتبارا من يوم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى . تعطل الدوام الرسمي الاثنين المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وذكر رئيس المجلس علي الدايني في بيان ان”المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل، المصادف 3 حزيران 2019 بمناسبة حلول عيد الفطر باستثناء الدوائر الخدمية والمصارف ودائرة التقاعد”.
وكان مجلس الوزراء قرر ان عطلة عيد الفطر تبدأ اعتبارا من يوم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ديالى . تعطل الدوام الرسمي الاثنين المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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