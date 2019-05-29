اطلاق سراح الضابط الذي اعتقل

2019/05/29 | 16:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر امني، الاربعاء، باطلاق سراح الضابط الذي اعتقل "رجلاً معمماً" في البصرة.

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