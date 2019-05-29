2019/05/29 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاربعاء، بوضع صيغة نهائية لمشروع تطوير محيط بمطار بغداد الدولي، تمهيدا لعرضه على مجلس الوزراء, وقالت الأمانة في بيـان تلقت /المعلومة/ نسخة منه، إن “الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي وجه لجنة المشاريع المتلكئة بوضع الصيغة النهائية لمشروع تطوير المنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي بعد حسم الأمور الإدارية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة مجلس الوزراء توجه بتطوير محيط بمطار بغداد الدولي) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة مجلس الوزراء توجه بتطوير محيط بمطار بغداد الدولي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).