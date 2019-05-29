2019/05/29 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ خطوة برس استقبل رئيس الجمهورية برهم صالح، الأربعاء، بمكتبه في بغداد الامين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري وعددا من أعضاء مجلس محافظة بغداد.واكد صالح بحسب بيان لمكتبه تلقته “خطوة برس”، خلال لقاءه الضاري على “ضرورة تنسيق الجهود والعمل المشترك بين الاطراف السياسية، للحفاظ على الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع اطياف الشعب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مكتبه: رئيس الجمهورية استقبل الضاري وناقش معه “تطوير بغداد” وكالة خطوة برس.

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