2019/05/29 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أعلن الرائد علي شايع، اليوم الاربعاء، عن اطلاق سراحه بعد توقيفه عقب اعتقاله رجل دين معمم في البصرة.وبحسب الرائد، فانه تم اطلاق سراحه اليوم، وقد قدم شكره للقضاء العراقي في مقطع فيديوي.يشار الى ان الرائد علي شايع، تم توقيفه عقب اعتقاله رجل دين معمم بتهمة التهريب في البصرة، الامر الذي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اطلاق سراح الرائد علي شايع الذي اعتقل “المعمم” في البصرة وكالة خطوة برس.

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