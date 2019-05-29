الأمانة العامة لمجلس الوزراء توجه بالمباشرة في مشروع مطار بغداد

2019/05/29 | 16:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز - بغداد

وجهت الأمانة العامة لمجلس الوزراء،اليوم الأربعاء ، بوضع الصيغة النهائية لمشروع مطار بغداد الدولي.

وذكر بيان للامانة تلقت "العهد نيوز" نسخة منه، ان

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