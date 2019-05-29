2019/05/29 | 16:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / اطلاق سراح الضابط الذي اعتقل رجلاً معمماً في البصرة

29/05/2019 16:39:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع / بغداد / ز .أ

افاد مصدر امني، اليوم الاربعاء، باطلاق سراح الضابط الذي اعتقل رجلاً معمماً في البصرة.

وذكر المصدر في تصريح نقله مراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "القوات الامنية اطلقت سراح الرائد علي شياع المالكي الذي اعتقل "رجلاً معمماً" في البصرة".

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في وقت سابق مقطعاً مرئياً يُظهر اعتقال قوة أمنية رجلاً "معمماً" وهو يحمل عملة كويتية في البصرة، قال أحد عناصر الأمن إن الشخص يسعى لشراء مادة الزئبق من المحافظة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / اطلاق سراح الضابط الذي اعتقل رجلاً معمماً في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / اطلاق سراح الضابط الذي اعتقل رجلاً معمماً في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).