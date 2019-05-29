الدفاع النيابية: سنحقق بشأن صفقة الاسلحة “الإسرائيلية” السرية لكردستان

2019/05/29 | 16:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، الأربعاء، أنها ستشكل لجان تحقيقية بشأن استيراد إقليم كردستان للأسلحة من الكيان الصهيوني دون علم الحكومة الاتحادية في بغداد.وقال عضو اللجنة بدر الزيادي في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “إقليم كردستان لم يبلغ حكومة بغداد ولجنة الأمن والدفاع بأي صفقة أسلحة يجريها مع الدول المصنعة للأسلحة”، […]

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