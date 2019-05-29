رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة تنسيق الجهود والعمل المشترك بين الاطراف السياسية

2019/05/29 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح في قصر السلام، ببغداد، اليوم الاربعاء، الامين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري وعدداً من اعضاء مجلس محافظة بغداد.

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