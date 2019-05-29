مجلة آراء حول الخليج .. مستقبل الاقتصاد الخليجي والرؤى الوطنية: المتطلبات والتحديات

2019/05/29 | 16:59

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مجلة آراء حول الخليج ..



العدد 138 يونيو 2019

ملف العدد: مستقبل الاقتصاد الخليجي والرؤى الوطنية: المتطلبات والتحديات

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