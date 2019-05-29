بالوثيقة.. الاولمبية ترسل اشعارًا لمصرف الرشيد تمنع فيه صرف منحتها لوزارة الشباب

2019/05/29 | 16:59

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بغداد اليوم - بغداد

ارسلت اللجنة الاولمبية العراقية إشعارا الى مصرف الرشيد / فرع الملعب، تمنع فيه صرف منحتها المخصصة في الميزانية العامة لصالح اللجنة الخماسية المشكلة بوزارة الشباب والرياضة.

وذكر مصدر من الاولمبية في حديث لـ (بغداد اليوم)،إن" موظفي الحسابات بوزارة الشباب والرياضة حضروا الى مصرف الرشيد / فرع الملعب، ومعهم تخويل من اللجنة الخماسية المشكلة وفق قرار مجلس الوزراء 140 لسنة 2019 لاكمال اجراءات صرف منحة اللجنة الاولمبية".

واضاف إن" مديرة المصرف ابلغت المخولين بعدم صرف اي صك غير موقع من رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمود، وامينها المالي ومدير حسابات اللجنة".

وكان مجلس الوزراء قد اصدر قرارا بالرقم 140 لسنة 2019 شكل فيه لجنة خماسية لمراقبة المنحة المصروفة للجنة الاولمبية.

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