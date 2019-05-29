مَن أكثر شغفاً بنشر الصور … النساء أم الرجال؟

2019/05/29 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..أصبح الإنشغال بالهواتف الذكية عادة مترسخة لدى المستخدمين، خصوصاً عند إستخدام المنصّات الإجتماعية ومشاركة الصوَر.تعجّ مواقع التواصل الإجتماعي بمليارات صوَر المستخدمين، تتفاوت كمية نشرها بين مستخدم وآخر.فمنهم من ينشر عشرات الصور يومياً، ومنهم من يكتفي بنشر صورة واحدة كل فترة.وطبيعة إستخدام مواقع التواصل تختلف بين بلد وآخر وبين الرجال والنساء […]

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