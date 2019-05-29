رئيس الجمهورية يؤكد ضرورة الارتقاء بواقع مدينة بغداد وتطويرها

2019/05/29 | 17:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الجمهورية برهم صالح، ضرورة الارتقاء بواقع مدينة بغداد وتطويرها.وشدد صالح خلال لقائه الامين العام للمشروع الوطني العراقي الشيخ جمال الضاري وعدداً من اعضاء مجلس محافظة بغداد ، على ضرورة تنسيق الجهود والعمل المشترك بين الا طراف السياسية، للحفاظ على الوحدة الوطنية والتعايش السلمي بين جميع اطياف الشعب العراقي، مشيراً الى اهمية توحيد […]

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