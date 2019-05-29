الحبانية السياحية تنهي استعداداتها لاستقبال السواح بعيد الفطر

2019/05/29 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار… أعلن مدير عام المدينة السياحية في الحبانية بمحافظة الانبار، مؤيد سليمان المشوح، الاربعاء، إنهاء الاستعدادات لاستقبال المحتفلين بعيد الفطر المبارك.وقال المشوح لـ/ المعلومة /، إن “المدينة السياحية في الحبانية أنهت استعداداتها لاستقبال المحتفلين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك بالتزامن مع الانتهاء من عمليات اعادة إعمار وتأهيل الدور والمرافق العامة والحدائق والابنية الاخرى […]

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