2019/05/29 | 17:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقالت في بيان تلقت الغدير، نسخة منه، إنه "تمت مشاركة ٣٥ فرقة بكافة معداتها بالإضافة الى فرق عجلات السنور لمكافحة حريق معمل گالة في محافظة كربلاء امس"، مشيرة الى أن "عمليات التبريد استمرت حتى ساعات فجر اليوم.وأوضحت أن "الفرق تمكنت من انقاذ اثنين من العمال الايرانيين والعثور على جثة واحدة متفحمة بالكامل، بالإضافة إلى انقاذ خمسة معامل متنوعة داخل المعمل الرئيسي، وتسعة مخازن"، مشيراً الى أن مساحة المعمل التي تبلغ ٧٠ دونما بلغت نسبة الاحتراق فيه ٢٥٪".ولفتت الى "استنفار فرق الدفاع المدني في محافظات بابل نجف كربلاء وبمتابعة من مدير الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان"، مؤكدا ان "اسباب الحريق يحددها خبير الادلة الجنائية".

انتهى.ص.هـ.ح.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدفاع المدني تعلن تفاصيل مرعبة ومثيرة عن حريق معمل "گالة" في كربلاء ) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدفاع المدني تعلن تفاصيل مرعبة ومثيرة عن حريق معمل "گالة" في كربلاء ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).