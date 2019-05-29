أسطول من الأقمار الاصطناعية ينطلق على شكل سلسلة في الفضاء

2019/05/29 | 17:23

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صور شريط فيديو مذهل التقطه عالم فلك هولندي سلسلة من 60 قمرا صناعيا تابعة لبرنامج “Starlink” للإنترنت العالمي، تقترب من السماء ليلا، بعد

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