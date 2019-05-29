السودان بلا صحف اليوم

2019/05/29 | 17:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

احتجبت الصحف الورقية في السودان، اليوم الأربعاء، لفشلها في الصدور نتيجة إضراب نفذه العاملون في المطابع، ضمن الإضراب الذي دعت له قوى "إعلان

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