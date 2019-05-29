تركيا: لن نترك مغارة للإرهابيين في العراق إلا وسندمرها

2019/05/29 | 17:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قال وزير الدفاع التركي، اليوم الأربعاء، إن هدف بلاده من استكمال العملية العسكرية في اقليم كوردستان هو "إزالة التهديد الإرهابي" الموجه ضد تركيا.وذكر الوزير أن "جنودنا لن يتركوا مغارة ولا وكرا للإرهابيين في منطقة هاكورك شمالي العراق، إلا وسيدمرونها"، وذلك بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول".وتابع "عملية المخلب في منطقة هاكورك بشمال العراق تهدف للقضاء بشكل كامل على خطر الإرهاب الذي يهدد بلادنا من تلك المنطقة".وأضاف "لأول مرة يجري ضرب الأهداف المحددة للإرهاب في قنديل وآسوس ومناطق أخرى شمالي العراق، باستخدام أسلحة دعم بري محلية ووطنية بحتة".وفي سياق منفصل، قال وزير الدفاع التركي "نواصل اتصالاتنا مع روسيا من أجل تحقيق الاستقرار ووقف إطلاق النار بإدلب في أقرب وقت".

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