لأول مرة.. الخرطوم بلا صحف اليوم

2019/05/29 | 17:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلـومة/ بغـداد..ذكرت “شبكة الصحفيين السودانيين”، أن المكتبات في السودان خلت، الاربعاء، من الصحف السياسية، إثر الإضراب الذي دعت إليه قوى المعارضة للضغط على “المجلس العسكري” بعد فشل المفاوضات بينهما.وقالت الشبكة “في نجاح كبير للإضراب الذي دعت إليه الشبكة برفقه تجمع الإعلاميين السودانيين وكيان الصحفيات وكيان المصممين والمخرجين، خلت المكتبات اليوم من الصحف السياسية، […]

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