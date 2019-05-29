2019/05/29 | 17:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم

بغداد اليوم _ البصرة

أطلقت السلطات الأمنية بمحافظة البصرة، اليوم الأربعاء، سراح الرائد علي شايع المالكي، الذي اعتقل المعمم الإيراني في احدى نقاط التفتيش، واتهمه بـ "تهريب الزئبق".

وقال سد شايع المالكي، شقيق الرائد علي، في حديث ل

بغداد اليوم- بغداد

نشرت عمليات بغداد، الأربعاء (29 أيار 2019)، اعماماً بخصوص مرور سيارات الحمل، فوق جسرين جنوبي العاصمة.

وقالت القيادة في بيان لها، إنه "من اجل سلامة الإخوة سائقي الشاحنات تؤكد قيادة عمليات بغداد وبناء على التوصية السا

بغداد اليوم- نينوى

أعلنت خلية الاعلام الأمني، الأربعاء (29 أيار 2019)، مقتل 14 عنصراً بتنظيم داعش، بعملية انزال جوي، جنوب غربي الموصل.

وقالت الخلية في بيان لها، إن "14 إرهابياً بينهم انتحاريون وقيادات، قتلوا خلال اشتباك جاء بعد عملية إنزال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( الاستخبارات العسكرية تقبض على ممول داعش ومسؤول الحسبة في القائم) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الاستخبارات العسكرية تقبض على ممول داعش ومسؤول الحسبة في القائم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).